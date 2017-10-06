- Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона20:30
- Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду19:52
- "Ксенофобский скандал" в полиции Польши: подключились украинские дипломаты19:15
- Токио: олимпийцам угрожает реальная опасность. 18:58
- Полицейские высадили 30 пьяных пассажиров из поезда Интерсити17:15
- Какое оружие Украина рассчитывает получить от США16:48
- Меган Фокс объяснила, почему одевает сына в платья15:30
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- The Washington Post обнародовала новые «ядерные планы» Трампа13:41
- Назван лауреат Нобелевской премии мира13:30
Меган Фокс объяснила, почему одевает сына в платья
Меган Фокс объяснила, почему одевает сына в платья
Накануне Меган Фокс в очередной раз дала повод для разговоров, попав в объектив папарацци вместе с семьей. Актриса с мужем Брайаном Остином Грином и сыновьями была запечатлена на прогулке в Лос-Анджелесе. Старший сын звездной пары, Ноа, опять оказался одет в девичье платье, на этот раз на мальчике был наряд принцессы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце".
"Я выросла в строгой религиозной семье, где были ограничения, и теперь сама не желаю мешать своим детям самовыражаться. В нашем доме нет никаких правил, и если Ноа так хочет, мы его поддержим", — сказала она. Грин полностью согласен с женой.
"Если ребенок хочет надеть платье, ради бога, мне все равно, какой выбор он сделает — в пользу платья, очков для плавания или вообще домашних тапочек. Это его личное дело, не я решаю, что ему надеть", — сказал актер, добавив, что Ноа сейчас в том возрасте, который идеально подходит для "забав". "Если Ноа так хочет, то пусть делает. Это его жизнь и его одежда, а не моя", — отметил Брайан Остин Грин.
Напомним, что у супругов трое сыновей: четырехлетний Ноа, трехлетний Бодхи и годовалый Джорни. В недавнем интервью актер признался, что мечтает еще об одном ребенке: Грин хочет, чтобы Меган в ближайшем будущем родила ему дочь.
Теги: Донбасс, сын, Меган Фокс, актриса
- Меган Фокс втайне родила сына
- Соцсети о фото Лукашенко, его сына и четы Обамы: Американцы усыновили белорусского сироту
- Из-за развода с женой украинец столкнул сына с небоскрёба
- В День влюблённых звезда Голливуда подарила мужу сына
- Украинец сбросил сына с небоскрёба, чтобы отомстить жене
- Украл 170 миллионов долларов: в США приговорили к 27 годам сына депутата российской Госдумы
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз10:37
- Журналист пояснил, в чем опасность исключения «Минска» из закона о реинтеграции Донбасса09:41
- Астрологический прогноз с 7 по 13 октября22:38
- В Украину пришла новая беда: транспорт может остановиться22:19
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- На баланс ВСУ поступила модернизированная техника21:38
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона20:30
- Разгорается скандал из-за самоубийства АТОшника после пыток в полиции. ВИДЕО20:15
- Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду19:52
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- Йогурт допоможе вилікувати гіпертонію11:24
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника09:59
- Чем можно заразиться на маникюре?09:28
- Как обмануть старение? 6 советов08:53
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются