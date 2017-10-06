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На Европу обрушился страшный шторм: люди молят о помощи, есть погибшие
В Берлине пожарная служба объявила режим чрезвычайного положения в связи со штормовым циклоном "Ксавьер".
В течение получаса 5 октября пожарные получили около 50 звонков с просьбами о помощи, сообщил представитель организации, выполняющей функции службы спасения. Пожарная служба Гамбурга сообщила о 800 выездах в связи с непогодой, передает ЗН со ссылкой на DW.
Отмечается, что шторм унес жизни четырех человек. Так, в Гамбурге вырванное с корнем дерево упало на автомобиль и насмерть придавило находившуюся в нем женщину. Еще одна находившаяся в машине женщина доставлена в больницу. В городе Ной-Карштедт в земле Мекленбург - Передняя Померания погиб водитель грузовика, на который также обрушилось дерево, сообщил представитель полиции в Ростоке.
Железнодорожная компания Deutsche Bahn полностью остановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны. В частности, временно остановлено движение поездов в направлении Берлина, а также в самой столице.
Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд. Пассажиров прибывших рейсов некоторое время не выпускали из самолетов из соображений безопасности.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, шторм
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