Назван лауреат Нобелевской премии мира

06.10.2017 13:30

Нобелевскую премию мира-2017 получила коалиция международных организаций ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), сообщает сайт Подробности.ua.

Премия присуждена "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за передовые усилия по достижению запрета такого оружия на основе договоров".

В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон – за "решительные усилия, положившие конец гражданской войне в стране, которая продолжалась более 50 лет".