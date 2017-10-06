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Назван лауреат Нобелевской премии мира

06.10.2017 13:30
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Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира-2017 получила коалиция международных организаций ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), сообщает сайт Подробности.ua.
Премия присуждена "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за передовые усилия по достижению запрета такого оружия на основе договоров".
В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон – за "решительные усилия, положившие конец гражданской войне в стране, которая продолжалась более 50 лет".



Теги: Нобелевская премия, лауреат, мир
 
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