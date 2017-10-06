Токио: олимпийцам угрожает реальная опасность.

06.10.2017 18:58

На устранение нарушений у организаторов есть еще 3 года

В водоеме морского парка Одайба в Токио, где состоятся соревнования летних Олимпийских игр по триатлону и плаванию на открытой воде, обнаружено высокое содержание кишечной палочки, передает Politeka.

Об этом сообщили власти Токио.

Допустимая концентрация бактерий в воде превышена в 21 раз. Представители оргкомитета Токио-2020 объяснили это сильными дождями, которые шли в августе на протяжении двадцати одного дня.

«Из-за плохой погоды нынешним летом показатели не соответствуют допустимым нормам. Мы будем ждать заявления муниципальных властей Токио относительно того, что они планируют сделать для решения данной проблемы, чтобы здоровью спортсменов в этих двух видах спорта ничего не угрожало», – прокомментировал ситуацию вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

Напомним, европейская страна задумалась об отказе от участия своей команды в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхеньяне в 2018-ом году.