Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона

06.10.2017 20:30

По словам Каннингема, работа над финалом должна начаться в октябре

Актер Лиам Каннингем, известный по роли Давоса Сиворта в сериале "Игра престолов", рассказал, когда завершатся съемки финального сезона. Об этом сообщает NME.

По словам актера, работа над финалом должна начаться в октябре. Он также заявил, что съемочный процесс продлится до следующего лета. Таким образом, Каннингем косвенно подтвердил информацию о том, что премьера восьмого сезона пройдет не раньше 2019 года.

Напомним, с официальной датой выхода финального сезона "Игры престолов"канал HBO пока не определился, но первые подробности о 8 сезоне уже известны. В частности, сообщается, что у финального сезона будет весьма внушительный бюджет – производство каждой из 6 последних серий обойдется в 15 миллионов долларов. Таким образом, суммарный бюджет последнего сезона "Игры престолов" составит 90 миллионов долларов – что вполне сравнимо с бюджетом некоторых полнометражных голливудских блокбастеров.

В 7 сезоне "Игры престолов" показали меньше всего сцен с обнаженными героями за всю историю существования сериала.

Источник: https://www.segodnya.ua