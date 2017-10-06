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Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона
По словам Каннингема, работа над финалом должна начаться в октябре
Актер Лиам Каннингем, известный по роли Давоса Сиворта в сериале "Игра престолов", рассказал, когда завершатся съемки финального сезона. Об этом сообщает NME.
По словам актера, работа над финалом должна начаться в октябре. Он также заявил, что съемочный процесс продлится до следующего лета. Таким образом, Каннингем косвенно подтвердил информацию о том, что премьера восьмого сезона пройдет не раньше 2019 года.
Напомним, с официальной датой выхода финального сезона "Игры престолов"канал HBO пока не определился, но первые подробности о 8 сезоне уже известны. В частности, сообщается, что у финального сезона будет весьма внушительный бюджет – производство каждой из 6 последних серий обойдется в 15 миллионов долларов. Таким образом, суммарный бюджет последнего сезона "Игры престолов" составит 90 миллионов долларов – что вполне сравнимо с бюджетом некоторых полнометражных голливудских блокбастеров.
В 7 сезоне "Игры престолов" показали меньше всего сцен с обнаженными героями за всю историю существования сериала.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, сериал, Игра престолов
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