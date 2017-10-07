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Девушка нашла необычный способ отомстить нежеланным ухажерам

07.10.2017 10:48
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Девушка нашла необычный способ отомстить нежеланным ухажерам

20-летняя студентка из Амстердама нашла хороший способ поквитаться с парнями, которые пристают к ней на улице.

Большинство девушек просто игнорируют парней, которые пристают к ним на улице, и проходят мимо, но Ноа Джансма решила поквитаться с наглецами.

Девушка создала аккаунт в Instagram под названием Dear Catcallers ("Дорогие свистуны"), где постит селфи с мужчинами, которые к ней приставали на улице. Таким образом Джансма пытается привлечь внимание общественности к проблеме сескизма в Нидерландах. Ведь подобные предложения познакомиться, по мнению девушки, являются оскорбительными.

Мужчины на удивление спокойно реагируют на просьбу Ноа сфотографироваться с ней и охотно позируют перед камерой. Видимо, потому, что не догадываются, куда потом попадут эти снимки.

На страницу @dearcatcallers уже подписалось более 140 тысяч пользователей. В комментариях они активно обсуждают подобную проблему в разных странах и называют Джансма очень мужественной. Проект Ноа длился месяц и после его завершения девушка решила передать эстафету жертвам хамского отношения мужчин по всему миру.

А в Нидерландах, к слову, с 1 января 2018 года приставание на улице будет наказуемо. Нарушители закона получат штраф до 190 евро.

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, Амстердам, девушка, месть
 
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