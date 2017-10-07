Почему Каталония не повторит судьбу Крыма

07.10.2017 12:25

Референдум в испанском регионе является таким же нелегитимным, как и в Крыму, а его результаты будет еще тяжелее воплотить в жизнь.

Существуют определенные причины, почему российская машина пропаганды назвала каталонский референдум, который состоялся в прошлое воскресенье, законным, в то время как Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает его нелегитимным. Ситуация в Каталонии напрашивается на сравнение с «референдумом» в Крыму в 2014 году, однако добиться аналогичного результата сторонникам независимой Каталонии будет непросто.

Крымский прецедент

Несмотря на схожесть этих двух историй, между ними есть ключевое различие. В марте 2014 года Крымский полуостров заполонили российские военные, в том числе без опознавательных знаков. Спустя несколько дней после падения режима Виктора Януковича так называемые «зеленые человечки» захватили здание крымского парламента и назначили пророссийского политика Сергея Аксенова «премьер-министром» полуострова.

Как известно, украинские власти настаивают, что так называемый «референдум» 16 марта 2014 года, на котором крымчане проголосовали за отделение от Украины и присоединение к России, проходил под дулами автоматов. Однако это не совсем соответствует действительности. На избирательных участках во время голосования не было «зеленых человечков» и солдат в форме. На крымчан никто не оказывал давления с помощью силовых методов. Оккупанты тогда еще не трогали крымских татар, которые не поддерживали отделение и в основном воздерживались от голосования. Присутствие российских войск сыграло свою роль, но не оно сделало референдум незаконным.

Безусловно, бедный Крым был частью Украины только с 1954 года, в то время как богатая Каталония входила в состав Испании на протяжении веков. Но многие сторонники отделения Каталонии надеялись на повторение крымского сценария. Каталонский политик правого толка Энрике Равелло, который называет себя «экспертом» по крымскому вопросу, рассказал изданию The New York Times, что «Крым для Каталонии является примером того, что нам нужно сделать».

Украинская конституция, как и испанская, не допускает отделения регионов. Обе страны не являются федерациями или союзами, такими как Шведско-норвежская уния, прекратившая существование в 1905 году, бывшая Чехословакия, которая распалась в 1993 году, бывший Советский Союз, конституция которого разрешала самоопределение конституционных республик, или современная Великобритания.

Украинские власти отказались предоставлять «правительству» Аксенова списки крымских избирателей, поэтому оккупанты пользовались любыми источниками данных о жителях, которые могли найти. Если кого-то не было в списке, члены избирательных комиссий просто записывали их имена и выдавали бюллетени. Это позволяло некоторым энтузиастам голосовать по несколько раз.

Ложный путь Каталонии

Испанское правительство также отказало каталонцам в доступе к спискам. Поэтому каталонские чиновники-сепаратисты сказали избирателям распечатать бюллетени дома и оставить их в любом предусмотренном для голосования месте. Бюллетени даже раздавали на митингах перед референдумом.

Согласно официальным результатам, в Крыму 95,6% участников референдума поддержали присоединение к России. По данным местных властей, в Каталонии около 90% жителей проголосовали за отделение от Испании. В Крыму официальная явка превысила 83%, в то время как в Каталонии она была примерно в два раза меньше. Впрочем, обе цифры выглядят бессмысленно, поскольку нельзя говорить о том, что референдумы проходили в соответствии с конституционными нормами. И в Крыму, в и Каталонии сторонники отделения проявляли дикий восторг. Те, кто не разделяли их мнения, предпочитали молчать и оставаться дома, беспокоясь, что активисты не оценят такую позицию.

В любом случае, это не имело значения. В Крыму сепаратистские власти уже успели провозгласить «декларацию независимости» к тому моменту, когда начался референдум. В Каталонии правительство Карлеса Пучдемона также хорошо знало, каким будет результат. Местные «власти» планируют объявить независимость в ближайшие несколько дней.

Это самое важное сходство между двумя референдумами. Для тех, кто их организовал, общественное мнение не имело значения. У них была цель, и любые средства, которые помогли бы ее достичь, считались приемлемыми.

В случае с Крымом важно было публично показать проявление российского патриотизма – мол, люди, например, меняют украинские флаги на номерных знаках на российские. Каталонские сепаратисты взяли за основу сопротивление попыткам испанского правительства запретить голосование и угрозу насилия со стороны законных властей.

У кого сила, тот и прав

Главное различие между Испанией в 2017 году и Украиной в 2014-м, конечно, заключается в том, что украинское правительство просто не было достаточно сильным, чтобы навязать свои законы в Крыму. Последующие события на востоке страны, когда Киев фактически попытался удержать сепаратистские регионы силой, подтвердили, что он не смог бы предотвратить отделение Крыма.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой возглавляет правительство меньшинства, но это не поспешно созванный Кабинет министров в слабой постреволюционной стране. Испанские власти контролируют правоохранительные органы и армию, а также сохраняют единство с оппозицией и королем по каталонскому вопросу.

Этого достаточно, чтобы превратить референдум в пародию, в рамках закона препятствуя его проведению. Этого хватит, чтобы задержать лидеров сепаратистов, если они провозгласят декларацию о независимости. Правительству даже хватит влияния, чтобы отказаться от международных посредников. Если власти на это согласятся, то совершат ошибку, ведь привлечение третьей стороны будет проявлением уязвимости перед более слабым противником.

Украина хочет вернуть Крыму, и весь мир признает ее право на это. Испания не позволит Каталонии мирно отделиться по той же причине. Несмотря на жалобы на силовые методы Рахоя (хотя на самом деле правительство пока не использовало грубую силу), на международном уровне никто не поддерживает каталонских сепаратистов и их «референдум».

Вот здесь и следует снова упомянуть о российском военном присутствии в Крыму. Российская Федерация обеспечила подавляющую силу, которая сделала отделение Крыма от Украины возможным на практике.

Де-факто Крым стал частью России не из-за «референдума», а вследствие силовой угрозы.

Пучдемон действует один, у него нет армии, которая сражалась бы за сепаратистов. Даже если бы он имел общественную поддержку большинства, о которой не может идти и речи после такого «референдума», он все равно бы проиграл силовое противостояние.

Вот почему инициатива каталонских сепаратистов обречена, а сами они в конечном итоге будут отправлены назад в тень. Если мятежники поведут себя мудро, то начнут работу над долгосрочной кампанией по изменению испанской конституции. В этом случае у них будет шанс превратить страну в федерацию и в конечном итоге обсудить возможность автономии Каталонии.

Источник: hyser.com.ua