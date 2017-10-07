Полиция обнаружила части тела пропавшей на подлодке журналистки

07.10.2017 18:22

Журналиста уплыла вместе с конструктором подводной лодки Наутилус и пропала.

Полиция Дании нашла части тела шведской журналистки Ким Валль, которая отправилась в плавание на самой большой частной подводной лодке с конструктором Петером Мадсеном, сообщает в субботу, 7 октября, AP.

"Датская полиция утверждает, что дайверы нашли голову, ноги и одежду шведской журналистки, которая была убита после поездки с изобретателем на его подводной лодке", - говорится в сообщении.

Экспертиза останков установила, что эти части тела принадлежали именно ей. К телу был прикреплен металл, вероятно, с той целью, чтобы останки пошли ко дну.

подозреваемый Питер Мэдсен, находящийся в предварительном заключении, сказал, что Валль умерла после случайного удара тяжелым люком на подводной лодке. Однако, в полиции сообщили, что на туловище обнаружили 15 ранений. Руки женщины все еще не найдены.

Причина смерти журналистки пока не установлены.