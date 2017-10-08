Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Составлен список самых бесполезных медицинских процедур

08.10.2017 16:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Составлен список самых бесполезных медицинских процедур

Американские ученые и представители медицинских учреждений сообща провели исследование, в котором собрали все, по их мнению, бесполезные медицинские процедуры. Неожиданно в списке появился пункт применения антибиотиков.

При подведении итогов принималось во внимание можно ли обойтись без данной процедуры, а также степень успешности применения различных приемов в медицине. В списке оказались даже антибиотики, при использовании которых, по словам ученых, положительная реакция пациента, то есть – выздоровление, наступает лишь в тридцати процентах случаев. Также в список попала процедура — Transesophageal echocardiography, при которой деятельность сердца анализируется с помощью специальных датчиков, размещаемых в пищеводе пациента.

Также в приведенном списке бесполезной траты медицинских сил появилась томографная ангиография лёгких компьютерного типа, в которой прослеживается кровоток разных органов человека. Особо стоит отметить стентирование, при котором сужение некоторых сосудов или протоков в теле человека, лечат установкой специального каркаса, искусственно расширяющего проходимость.

Источник:  Новости Ю



Теги: Донбасс, сосуды, антибиотик, процедуры, человек
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх