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Составлен список самых бесполезных медицинских процедур
Американские ученые и представители медицинских учреждений сообща провели исследование, в котором собрали все, по их мнению, бесполезные медицинские процедуры. Неожиданно в списке появился пункт применения антибиотиков.
При подведении итогов принималось во внимание можно ли обойтись без данной процедуры, а также степень успешности применения различных приемов в медицине. В списке оказались даже антибиотики, при использовании которых, по словам ученых, положительная реакция пациента, то есть – выздоровление, наступает лишь в тридцати процентах случаев. Также в список попала процедура — Transesophageal echocardiography, при которой деятельность сердца анализируется с помощью специальных датчиков, размещаемых в пищеводе пациента.
Также в приведенном списке бесполезной траты медицинских сил появилась томографная ангиография лёгких компьютерного типа, в которой прослеживается кровоток разных органов человека. Особо стоит отметить стентирование, при котором сужение некоторых сосудов или протоков в теле человека, лечат установкой специального каркаса, искусственно расширяющего проходимость.
Источник: Новости Ю
Теги: Донбасс, сосуды, антибиотик, процедуры, человек
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