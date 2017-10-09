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Путин разрешил отправлять военных наемников воевать за пределы России
Российский лидер подписал указ, который позволит подписывать "срочников" на контракт
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, говорится на российском портале правовой информации.
Согласно указу российского лидера, иностранцев в России допустили до участия в боевых действиях за пределами страны.
"Военнослужащие, которые являются, иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию мира за пределами Российской Федерации", – говорится в тексте указа.
Также Путин одобрил заключение контракта на год с российскими военнослужащими срочной службы за месяц до "дембеля". В документе указывается, что подписание контракта "срочником" осуществляется по их желанию и могут быть отправлены за пределы России.
Также президент России разрешил подписывать контракт с лицами, пребывающими в запасе. Речь идет о россиянах, которых захотели пойти на службу в чрезвычайный период либо для участия в миротворческих операциях за границей.
Напомним, в 2017 году Владимир Путин своим указом определил штатную численность российской армии, которая будет немного увеличена с лета до почти двух миллионов.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, наемники
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