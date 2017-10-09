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РАССЕКРЕЧЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕРВОМУ СОВЕТСКОМУ СПУТНИКУ
Майк Помпео, который занимает пост руководителя ЦРУ, рассказал, что ведомство сняло секретность с пакета документов, которые связаны с работой над первым советским спутником.
Запуск в космос «Спутник-1» тогда стал настоящей сенсацией в США. Но лидеры страны уже знали о подготовка этого эпохального проекта.
В рассекреченной документации сказано, что в ЦРУ было известно об успехах советский специалистов в области ракетостроения и спутниковых программ. Еще в 1995 президенту США докладывали о сложившейся ситуации. В июня 1957 года Управление научной разведки получило данные о том, что первый советский спутник будет вскоре запущен и это несет серьезную опасность. Ведь так в СССР смогут наладить производство межконтинентальных политических ракет.
Материалы, которые удалось собрать ЦРУ, составляют 59 документов общим объемом в 440 страниц. В них можно найти детальный анализ советских ракетных программ. Более половины объема посвящено ранним разработкам.
Напомним, что первый спутник американского производства был запущен на орбиту в 1958 году.
Теги: Донбасс, космос, спутник
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