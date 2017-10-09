В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков

09.10.2017 15:46

Завтрак должен быть сытным, но и не влиять отрицательно на вашу фигуру.



В осеннее пасмурное утро большинство людей не могут с легкостью подняться с постели и уж тем более почувствовать прилив сил и энергии. Поэтому китайские диетологи подсказали, какие продукты должен включать в себя завтрак, чтобы он мог взбодрить вас, но при этом не быть чрезмерно калорийным.



Эти продукты должны присутствовать на утренней трапезе:



Овсяная каша. Добавьте к ней мед, свежее яблоко и несколько миндальных орешков, так она получится вкусной и мега-полезной.



Мюсли собственного приготовления. Диетологи не рекомендуют употреблять магазинные мюсли, потому как в них добавляют сахар. А вот если дома приготовить геркулесовую кашу с сухофруктами, пользы от нее будет намного больше.



Гречневая каша. Китайцы советуют кушать по утрам гречку с молоком.



Салат из сезонных фруктов. Нарежьте в пиалу груши, яблоки, цитрусовые фрукты и любые другие, какие есть в вашем холодильнике. Для заправки используйте мед и лимонный сок.



Салат из овощей с зеленью. Углеводы и клетчатка сделают свое дело, а если заправить салат оливковым маслом, то это блюдо будет очищать и омолаживать ваш организм изнутри.



Бутерброд. Только полезный бутерброд отличается от тех, к которым многие привыкли. Вместо белого хлеба используйте цельнозерновой, а колбасу замените отварным куриным филе. Добавьте лист салата и свежие томаты, чтобы бутерброд получился еще более полезным.



Натуральный йогурт. Домашний йогурт не содержит красителей, пищевых добавок и сахара, поэтому стакан данного кисломолочного напитка принесет пользу вашему желудку и кишечнику, поможет проснуться и не позволит набрать лишние килограммы.



Творог. Не многие могут заставить себя есть кислый творог на завтрак, но китайские диетологи рекомендуют кушать по утрам именно его, а для более приятного вкуса следует добавить мед и сезонные ягоды, обладающие полезными свойствами.



Омлет. Куриные яйца являются одними из самых питательных продуктов, вмещающих в себе максимум полезных веществ, в связи с этим эксперты и советуют на завтрак готовить омлет. Чтобы блюдо не показалось вам скучным, добавьте в омлет овощи и зелень.



Банановые панкейки. Для их приготовления вам понадобится немного муки, один банан и щепотка соды. Жарят панкейки на антипригарной сковороде без масла. Таким образом они получаются одновременно сытными и низкокалорийными. Для сладкоежек - это отличный вариант завтрака. Пить с ними можно зеленый чай с медом.



Такие завтраки наполнят ваш организм энергией до обеда и вы не будете чувствовать голод, но самое главное - поправиться от этих продуктов, съеденных утром, практически невозможно.

Источник: http://hronika.info