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Госдума отменила визит депутатов в США из-за скандала со снятыми флагами

12.10.2017 18:00
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В Госдуме отменили визит группы депутатов в США после скандала со снятыми с дипведомств флагами. Члены палаты Гослумы планировали принять участие в международном форуме в Нью-Йорке 26-30 октября.

"Да, не поедет (спикер Госдумы Вячеслав Володин - ред.). Это решение принял председатель Госдумы", - цитирует вице-спикера Госдумы Петра Толстого "Интерфакс".

Решение об отмене поездки делегации было принято из-за ситуации со снятием российских флагов с дипломатических зданий РФ в США.

"Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было", - сказал Толстой.

Приглашение приехать на форум поступило от президента Русского Центра в Нью-Йорке.

Напомним, что Россия обвинила США в русофобии и сознательном разрушении отношения после эпизода со снятием российских флагов с закрытых по требованию США дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне.

Ранее со зданий российских дипмиссий исчезли флаги РФ. В Госдепе пояснили, что их спрятали внутри зданий генконсульства и торгпредства, не назвав причины

Как сообщала "Страна", Россия обвинила США в захвате зданийгенерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. 

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: США, Донбасс, скандал, флаг, депутаты
 
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