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ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПЛАНИРУЮТ УБИТЬ КИМ ЧЕН ЫНА?!
Хакеры из Северной Кореи смогли похитить планы убийства южнокорейского диктатора, которые якобы были разработаны при участии спецслужб США, так утверждают источники из Южной Кореи.
Киберпреступники смогли получить не только детальное описание планируемого убийства, но и различные военные документы. Точное количество не сообщается, его оценивают как «значительное».
Заявившее об этом официальное лицо рассказало, что информацию о похищении ему предоставили в министерстве обороны страны. Само министерство обороны эту информацию никак не прокомментировало.
По непроверенным данным, в пропавших документах были найдены планы действий спецназа на территории Южной Кореи, а также все данные о важных электростанциях и различных военных заводах.
Депутат Ли Чхоль Хи заявил, что было похищено 235 гБ документации Южной Кореи. Правда 80% из них еще не были идентифицированы. Хакерскую атаку провели в сентябре прошлого года.
Южная Корея заявила о хищении значительного объема документов в 2017 году и тогда же начала расследование. Правда, перечень похищенных документов не разглашается.
Официальный Пхеньян отрицает свою причастность к кибератакам.
Теги: Донбасс, Южная Корея
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