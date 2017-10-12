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Курс биткойна установил очередной рекорд
12.10.2017 15:10
Курс биткойна снова стремительно пополз вверх и поставил новый рекорд, сообщает Телеканал новостей «24».
Так, в четверг, 12 октября, он впервые превысил отметку в 5100 долларов.
Добавим, в начале сентября биткойн ненадолго поднимался выше 5000 долларов.
СМИ указывают, что поддерживает рост курса биткойнов сообщение о том, что правительство Китая может смягчить недавние запреты на операции с криптовалютой.
Теги: рекорд, курс валют, биткоин
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