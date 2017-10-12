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Мадрид выдвинул Каталонии два жестких требования

12.10.2017 14:35
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии требование "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", иначе автономия будет приостановлена. Об этом сообщают испанские газета El Mundo и La Vanguardia, пишет DW.com, передает 112.

Премьер-министр Испании предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума.

Не позднее 16 октября премьер Каталонии Карлес Пучдемон должен прояснить, провозгласил ли он независимость региона в своей речи вечером 10 октября.

К 19 октября Пучдемон должен "вновь начать уважать конституционный порядок в Испании", то есть остановить процедуру, направленную на обретение Каталонией независимости.

Лишь в случае выполнения обоих ультиматумов Мадрид согласится не прибегать к статье 155 конституции, которая позволяет лишить Каталонию статуса автономии, отмечают газеты.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Мадрид, требование, Каталония
 
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