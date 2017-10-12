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Мишель Пфайффер рассказала, как ей удалось вырваться из секты
Известную актрису спас близкий человек
Актриса Мишель Пфайффер в интервью "7Дней" призналась, что у нее много лет не складывались отношения с мужчинами. "Мне требуются годы, чтобы поверить человеку. Это потому, что я очень закрыта и меня легко ранить. И я боюсь оказаться незащищенной. А ведь для того, чтобы по-настоящему узнать кого-то, сблизиться, невозможно оставаться неуязвимой. Все эти любовные интрижки, свидания... Я часто не умела оценить происходящее и оказывалась в дураках... Сейчас я научилась оглядываться назад и спрашивать себя: "Как меня сумели так одурачить?" Конечно, с Дэвидом (нынешний муж актрисы, продюсер и сценарист Дэвид Э. Келли) все было по-другому. Но он — редкое исключение. До него таких отношений у меня не было".
При этом Мишель семь лет была замужем за актером Питером Хортоном. "Я даже успела забыть о том браке! — говорит актриса. — Хотя стоит признать, что именно Питер помог мне вырваться из лап опасных людей, именующих себя "персональными тренерами". Они проповедовали так называемое бретарианство. Суть этого экстремального культа — что люди якобы способны прожить без еды, довольствуясь... солнечными лучами. Ребята были жутко настойчивыми и стремились контролировать каждый шаг тех, кого сумели привлечь. Я должна была платить за все время, что с ними проводила. Учитывая, что тогда я мало зарабатывала, получая небольшие роли в телешоу, финансово они меня здорово "высушивали". А эта нечеловеческая диета! Якобы только в состоянии голода человек достигает высшей точки мудрости... К счастью, я ни разу не дошла до этой "высшей точки", но пыталась. Чистое безумие! Но я сама виновата, что поддалась. Во многом потому, что вела жутко нездоровый образ жизни...".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актриса, секта, Мишель Пфайффер
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