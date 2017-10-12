Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Секс-скандал: жена Харви Вайнштейна подала на развод

12.10.2017 18:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Секс-скандал: жена Харви Вайнштейна подала на развод

Чампан не смогла простить мужа, и их брак под угрозой

Актриса Джорджина Чампан, жена Харви Вайнштейна, заявила, что не может после открывшихся подробностей о сексуальных домогательствах жить с мужем и подает на развод, пишет Glamour.

После обвинения в сексуальных домогательствах 65-летний продюсер Харви Вайнштейн потерял не только свою компанию The Weinstein Company. Жена Вайнштейна, 41-летняя актриса и дизайнер Джорджина Чапман, решила подать на развод после десяти лет брака. В своем заявлении Чампан также попросила не привлекать к скандалу их общих детей – семилетнюю дочь Индию Перл и четырехлетнего сына Дашеля.

В своих выступлениях Вайнштейн не раз подчеркивал, что супруга на его стороне: "Джорджина поддерживает меня на сто процентов, мы долго говорили об этом, и она сказала, что поможет мне исправиться и загладить вину перед женщинами, которым я причинил боль".

Однако в результате скандала Чампан не смогла простить мужа, и их брак под угрозой. 

Напомним, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. 

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, скандал, актриса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх