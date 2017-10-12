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Секс-скандал: жена Харви Вайнштейна подала на развод
Чампан не смогла простить мужа, и их брак под угрозой
Актриса Джорджина Чампан, жена Харви Вайнштейна, заявила, что не может после открывшихся подробностей о сексуальных домогательствах жить с мужем и подает на развод, пишет Glamour.
После обвинения в сексуальных домогательствах 65-летний продюсер Харви Вайнштейн потерял не только свою компанию The Weinstein Company. Жена Вайнштейна, 41-летняя актриса и дизайнер Джорджина Чапман, решила подать на развод после десяти лет брака. В своем заявлении Чампан также попросила не привлекать к скандалу их общих детей – семилетнюю дочь Индию Перл и четырехлетнего сына Дашеля.
В своих выступлениях Вайнштейн не раз подчеркивал, что супруга на его стороне: "Джорджина поддерживает меня на сто процентов, мы долго говорили об этом, и она сказала, что поможет мне исправиться и загладить вину перед женщинами, которым я причинил боль".
Однако в результате скандала Чампан не смогла простить мужа, и их брак под угрозой.
Напомним, Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, скандал, актриса
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