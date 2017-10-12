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Турция «перекрыла кислород» России в Черном море

12.10.2017 20:02
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Турция «перекрыла кислород» России в Черном море

Турция запретила судам из Крыма заход в свои порты

Об этом пишет в ФБ спикер главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, накануне Юрий Луценко побывал в Анкаре. После этого визита
руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письма, в котором излагаются принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма.

В частности, турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам запретили пропуск судов, прибывающих из региона Крыма и его портов.

Более того, Турция ввела жесткую систему контроля, так как ранее суда-нарушители ловко обманывали администрацию местных портов.

По словам Сарган, контроль будет обеспечиваться путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала по выходу из последнего порта. Также будет проводиться контроль использования всех доступных систем и открытых ресурсов курса кораблей – откуда в действительности они шли.

«Более того, руководство порта должно получить письменное обязательство о том, что последней точкой отбытия судна не является крымский порт … Эти действия применяются полностью и без исключений, несмотря на владельца, флаги судов и то, они загружены или нет», — добавила спикер.

Контролировать всю проверку должно руководство каждого турецкого порта. Это касается всех судов, которые проходят Босфор.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Турция, Черное море
 
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