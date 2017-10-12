Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Ученые узнали, почему инопланетяне прилетают на Землю

12.10.2017 12:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые узнали, почему инопланетяне прилетают на Землю

По мнению уфологов, пришельцы посещают нашу планету с целью сбора генетического материала для секретных опытов.

Группа опытных уфологов из США в результате длительных исследований узнали, почему НЛО прилетают на Землю.По словам ученых, пришельцам необходим генетический материал, передает Хроника.инфо с ссылкой на Новости Ю.

Американские уфологи предположили, что внеземные цивилизации посещают Землю с целью поиска генетического материала для неких секретных опытов. Эксперты опасаются, что в дальнейшем количество НЛО увеличится и человеческих жертв станет больше. Такие выводы были сделаны в результате изучения случаев, когда в США и Бразилии стали находить обескровленные тела людей и животных.

Кроме того, уфологи отмечают, что из тел также были извлечены органы, без единого пореза. Согласно новой теории ученых, пришельцам необходима человеческая кровь для собственного существования, а потому НЛО являются опасными для людей.



Теги: Донбасс, ученые, инопланетянин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх