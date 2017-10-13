Археологи обнаружили уникальный артефакт эпохи Древнего царства

13.10.2017 08:54

Древняя находка попала в руки к археологам в Египте.



Совместная франко-швейцарская археологическая экспедиция нашла около некрополя Саккара фрагмент обелиска из гранита времен Древнего царства. Обнаруженный фрагмент - высотой около 2,5 метров. По мнению ученых, примерно такая же часть обелиска находится под землей, пишет Хроника.инфо с ссылкой на Новое время.



Обелиск был выполнен из массивной глыбы красного гранита. Канавка вокруг верхней части обелиска указывает на то, что он был первоначально покрыт медными пластинами или золотой фольгой, чтобы отражать солнце и ярко светить в течение дня. Это - самый большой известный обелиск эпохи Древнего царства.



Надпись на одной стороне обелиска указывает, что он был посвящен представителю Шестой династии, Анхнесмерире II, родственнице нескольких фараонов, матери фараона Пепи II из Шестой династии. Она жила в середине 23 века до нашей эры.



"У правителей Шестой династии, как правило, было два небольших обелиска у входа в их погребальный храм, но этот обелиск был найден немного дальше от входа в могильный комплекс Анхнесмерире II", - сказал Мостафа Вазири, генеральный секретарь египетского Высшего совета по древностям. По его мнению, обелиск был похищен каменотесами через несколько веков после установки.



Ранее сообщалось, что в начале 2017 года археологи обнаружили в Египте гробницу неизвестного фараона. Исследователи из Университета Бирмингема раскапывали захоронение чиновников, которых звали Хархуф и Хекаиб. Однако оказалось, что под ними скрыта могила возрастом 4200 лет, времен Древнего царства. Предполагают, что в ней покоится фараон.