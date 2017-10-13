- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- Главное достояние Беларуси превратили в криптовалюту21:32
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- З України видворили відомого німецького співака за гастролі в окупованому Криму19:38
- Официально: НБУ запретил в Украине рубли19:20
- В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку18:30
- Историческое событие: в Украине откроют уникальный центр ЮНЕСКО18:01
- В Кабмине ответили на намерение Венгрии заблокировать евроустремления Украины17:48
- В Евросоюзе назвали крайние сроки для принятия ВР медицинской реформы17:18
Главное достояние Беларуси превратили в криптовалюту
В Беларуси представили свою криптовалюту — Бульбакоин
Разработчики называют свою монету народной и надеются, что она сумеет выйти на международный рынок.
По словам одного из сооснователей проекта Максима Зенченко, количество майнеров новой криптовалюты уже перевалило за 300 человек.
В данный момент команда проекта ведет переговоры с несколькими интернет-магазинами о включении Бульбакоинов в программу лояльности.
Эмиссия Бульбакоинов ограничена — всего будет выпущено 8,4 млн монет. Пользователи смогут майнить коины на домашних компьютерах и смартфонах. Вознаграждение для майнеров составляет 5 Bulb за один блок.
Как сообщала Politeka, cтало известно, что курс биткоина снова стремительно пополз вверх. Так, 12 октября, криптовалюта впервые превысила отметку в $5100, чем установила новый рекорд.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Беларусь, валюта
- Мнение эксперта: Путин в истерике может напасть на Беларусь
- Беларусь готова указать России на дверь
- Новокраматорский машзавод "нацелился" на Беларусь
- У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дейдея
- Украину захлестнула волна акций протеста. Грозит революция?
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину12:00
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района10:25
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Астрологический прогноз с 14 по 20 октября22:35
- Стало известно, сколько денег Украине передадут США по делу Лазаренко22:03
- Украина подала очередной иск против России21:48
- Главное достояние Беларуси превратили в криптовалюту21:32
- По Украине ходят фальшивые доллары: как распознать подделку (ФОТО)21:17
- Госкино запретило еще четыре российских фильма21:01
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет20:46
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население
- Два варианта для Донбасса: что Волкер и Сурков обсуждали на секретных переговорах