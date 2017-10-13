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Недокуренную сигару Черчилля продали по цене автомобиля

13.10.2017 15:40
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Недокуренную сигару Черчилля продали по цене автомобиля

В США на аукционе недокуренную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем сигару продали за $12,3 тыс, сообщает УНН.
Черчилль курил эту сигару 11 мая 1947 года в аэропорту Парижа Ле-Бурже. К лоту приложена фотография премьера с этой сигарой. На ней есть его автограф.
Окурок сохранил летчик, чей экипаж доставлял Черчилля из Парижа в Лондон. Согласно информации аукциона, речь идет об образце кубинских сигар марки La Corona, изготовленных на заказ.



Теги: аукцион, сигара, Уинстон Черчилль
 
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