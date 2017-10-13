Пример США заразителен: Израиль тоже выходит из ЮНЕСКО

13.10.2017 12:30

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил дипломатам начать подготовку выхода страны из ЮНЕСКО, через несколько часов после решения США. Об этом сообщает Haaretz, передает УП.

Нетаньяху поприветствовал решение президента США Дональда Трампа касательно выхода США из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

"Это смелое и нравственное решение, потому что ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда. Вместо того, чтобы хранить историю, организация ее искажает", – сказал он.

Напомним, 12 октября Соединенные Штаты объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Одна из причин выхода из организации – протест против антиизраильской позиции ЮНЕСКО.

Отметим, что ЮНЕСКО охватывает 195 государств-членов и 10 ассоциированных членов (территорий, не несущих ответственность за внешнюю политику).

Источник: https://from-ua.com