В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку

13.10.2017 18:30

По сравнению с другими видами оружия лазерная пушка стреляет быстрее и точнее.



В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку, способную за секунду поражать цели, находящиеся в пределах 200 метров. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.



Оружие разработано компанией Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Комплект включает в себя ручное устройство для прицеливания, переносной источник питания, дистанционное управление и лазерный излучатель. Его испытания прошли в провинции Хунань.



По сравнению с другими видами оружия лазерная пушка стреляет быстрее и точнее. Комплекс работает бесшумно и без вспышек света. По словам разработчиков, оружие удобно в использовании и не создает отдачи.



В 2015 году компания Lockheed Martin продемонстрировала результаты действия лазерной пушки, которая с расстояния более двух километров прожгла капот автомобиля. С ее помощью за несколько секунд удалось остановить работу двигателя машины.