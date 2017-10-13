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В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку

13.10.2017 18:30
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В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку

По сравнению с другими видами оружия лазерная пушка стреляет быстрее и точнее.

В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку, способную за секунду поражать цели, находящиеся в пределах 200 метров. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

Оружие разработано компанией Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Комплект включает в себя ручное устройство для прицеливания, переносной источник питания, дистанционное управление и лазерный излучатель. Его испытания прошли в провинции Хунань.

По сравнению с другими видами оружия лазерная пушка стреляет быстрее и точнее. Комплекс работает бесшумно и без вспышек света. По словам разработчиков, оружие удобно в использовании и не создает отдачи.

В 2015 году компания Lockheed Martin продемонстрировала результаты действия лазерной пушки, которая с расстояния более двух километров прожгла капот автомобиля. С ее помощью за несколько секунд удалось остановить работу двигателя машины.



Теги: Донбасс, Китай, лазерное оружие
 
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