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Росію не запросили на засіданні ПАЧЕС

14.10.2017 20:05
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Росію не запросили на засіданні ПАЧЕС

Росія не прийме участі у Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), яка відбудеться у кінці року в Києві, передає УНН посилаючись на РІА Новини.

"В кінці року відбудеться Генасамблея ПАЧЕС в Києві. Трапився абсолютно безпрецедентний випадок, коли українська сторона, країна-організатор, не запросила Росію, країну-учасницю, на засідання", - сказав у коментарі інформагентству депутат Держдуми РФ Михаїл Ємельянов.

Крім того, за його словами, це перший випадок за 25-річну історію організації та він підкреслив, що "ПАЧЕС - досить складна організація, там є країни, які мають двосторонні конфлікти, але ніколи ще не було, щоб країна, у якій гострий конфлікт з іншою стороною, не запрошувала делегацію на засідання".

Як повідомив депутат, Росія звернулась до Сербської сторони з проханням захищати інтереси РФ, через їх відсутність на засіданні ПАЧЕС.

У ПАЧЕС входять представники парламентів Албанії, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Грузії, Греції, Молдови, Румунії, Росії, Сербії, Туреччини та України.

Источник: unn.com.ua



Теги: Россия, Донбасс, депутат, заседание
 
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