Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Кении школьник устроил кровавую бойню из-за своего исключения

14.10.2017 22:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кении школьник устроил кровавую бойню из-за своего исключения

Вооруженные подростки устроили стрельбу в здании средней школы AIC Lokichogio в северной части Кении, убив шесть человек и ранив 18 учеников.

Об этом сообщает ВВС.

По словам учителя школы, нападение возглавил бывший ученик, который был исключен из школы из-за конфликта с другим учеником из соседнего Южного Судана.

Комиссар округа Туркана Сейф Матата рассказал газете «Daily Nation» в Кении, что свидетели слышали, как подозреваемый говорил учащимся, что он собирается сжечь школу, или же он вернется и отомстит за исключение.

В субботу он вернулся с двумя сообщниками в общежитие школы и пытался найти своего недруга, но того в это время не было в школе. Тогда он устроил стрельбу, застрелив пятерых учеников и охранника.

Свидетели говорят, что нападавшие также изнасиловали двух девочек и ранили еще 18 учеников. Кенийский Красный Крест сообщает об эвакуации раненых.



Теги: Донбасс, школьник, Кения, исключение, подростки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх