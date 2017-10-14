В Кении школьник устроил кровавую бойню из-за своего исключения

14.10.2017 22:06

Вооруженные подростки устроили стрельбу в здании средней школы AIC Lokichogio в северной части Кении, убив шесть человек и ранив 18 учеников.

Об этом сообщает ВВС.

По словам учителя школы, нападение возглавил бывший ученик, который был исключен из школы из-за конфликта с другим учеником из соседнего Южного Судана.

Комиссар округа Туркана Сейф Матата рассказал газете «Daily Nation» в Кении, что свидетели слышали, как подозреваемый говорил учащимся, что он собирается сжечь школу, или же он вернется и отомстит за исключение.

В субботу он вернулся с двумя сообщниками в общежитие школы и пытался найти своего недруга, но того в это время не было в школе. Тогда он устроил стрельбу, застрелив пятерых учеников и охранника.

Свидетели говорят, что нападавшие также изнасиловали двух девочек и ранили еще 18 учеников. Кенийский Красный Крест сообщает об эвакуации раненых.