Не сподобалася зачіска: у Росії чоловік заколов перукаря шампуром

15.10.2017 09:10

У Троїцькому адміністративному окрузі Нової Москви сталося звіряче вбивство. Незадоволений клієнт убив перукаря.

Вчора близько п’ятої вечора незадоволений стрижкою клієнт напав на перукаря з шампуром. Про те, що сталося повідомляє телеграм-канал Mash.

На відеозаписі чоловік наближається до перукаря і завдає йому кілька ударів шампуром у живіт.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею Вбивство.