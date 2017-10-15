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Не сподобалася зачіска: у Росії чоловік заколов перукаря шампуром

15.10.2017 09:10
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Не сподобалася зачіска: у Росії чоловік заколов перукаря шампуром

У Троїцькому адміністративному окрузі Нової Москви сталося звіряче вбивство. Незадоволений клієнт убив перукаря.

Вчора близько п’ятої вечора незадоволений стрижкою клієнт напав на перукаря з шампуром. Про те, що сталося повідомляє телеграм-канал Mash.

На відеозаписі чоловік наближається до перукаря і завдає йому кілька ударів шампуром у живіт.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею Вбивство.



Теги: Россия, Донбасс, прическа, парикмахер
 
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