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Не сподобалася зачіска: у Росії чоловік заколов перукаря шампуром
15.10.2017 09:10
У Троїцькому адміністративному окрузі Нової Москви сталося звіряче вбивство. Незадоволений клієнт убив перукаря.
Вчора близько п’ятої вечора незадоволений стрижкою клієнт напав на перукаря з шампуром. Про те, що сталося повідомляє телеграм-канал Mash.
На відеозаписі чоловік наближається до перукаря і завдає йому кілька ударів шампуром у живіт.
За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею Вбивство.
Теги: Россия, Донбасс, прическа, парикмахер
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