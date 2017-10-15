Трамп вигадав нову державу у США

15.10.2017 14:30

Глава США Дональд Трамп, заявив що зустрічався з «президентом» Віргінських островів, яким фактично є він сам.

«Я скажу вам, я поїхав з Техасу, з Флориди, з Луїзіани в Пуерто-Ріко, і я зустрівся з президентом Віргінських островів», – заявив Трамп.

Потім він ще раз згадав президента островів, зазначивши, що «Віргінські острови і їх президент – це неймовірні люди».

Як зазначає телеканал, президент мав на увазі губернатора островів, які перебувають під управлінням уряду США, Кеннета Меппа.

Згодом в офіційній розшифровці промови Трампа його звернення до Меппа було змінено на «губернатор», – передає news.siteua.org.