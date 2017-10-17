Американка зажарила живьем в духовке двух своих маленьких сыновей

17.10.2017 13:29

24-летней жительнице американского города Атланта Ламоре Уильямс предъявлены обвинения в убийстве двух ее сыновей в возрасте одного года и двух лет. Женщина зажарила их живыми в духовке. Мальчики получили ужасные ожоги, сообщают fakty.ua.

Всего у Ламоры было четверо детей. Ее трехлетний сын стал свидетелем убийства братьев, но сам не пострадал. Шестилетней дочери Уильяма на момент совершения преступления не было дома — она гостила у родственников.

В полицию позвонил отец мальчиков, который не живет вместе с их матерью. Ламора связалась с ним в видеочате сразу после убийства и продемонстрировала тела мальчиков, лежавшие на полу в кухне.

Выяснилось, что многодетная мать давно страдала расстройством психики, однако к врачам не обращалась. Около месяца назад она уволилась с работы, потому что не могла найти няню для детей, которых она воспитывала одна.