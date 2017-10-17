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Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО
Российские власти, предвидя скорый беспощадный народный бунт, активно вооружают Росгвардию для борьбы с протестующими. Еще одна новинка "порадовала" соцсети - щит со встроенным электрошокером. Об этом сообщает "Диалог.ua".
Отметим, речь идет об электрошоковых щитах под названием "Скала", которые, со слов разработчиков, призваны "облегчить" силовикам борьбу с гражданами на так называемых "несанкционированных" митингах.
Компания-разработчик утверждает, что их новинкой очень сильно заинтересовались российские силовые ведомства: Росгвардия, ОМОН и прочие. Уже проводятся государственные испытания нового щита-электрошокера. Планируется, что он появится на вооружении в РФ уже в следующем году.
Примечательно, что россияне не слишком радушно восприняли разработку.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, митинг, ОМОН, электрошокер
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