- В Кремле снова предались несбыточным мечтам: путинская пособница Матвиенко "расстроилась" из-за якобы скорого распада Украины20:25
- Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО19:43
- Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков18:05
- Продление санкций против России и интеграция Украины в ЕС: Порошенко назвал ключевые темы переговоров с президентом Мальты17:46
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве16:25
- Американка зажарила живьем в духовке двух своих маленьких сыновей13:29
- Лавров заявил, что Украина напала на Донбасс и вновь потребовал особого статуса для ОРДЛО12:51
- Ситуация накалилась до предела: КНДР открыто пугает весь мир тем, что ядерная война против США может начаться в любой момент11:50
- В Раде назвали три причины, почему Украина не объявит войну России10:52
Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков
Ракка была отбита у террористов сирийской оппозицией. Город Ракка, который считается столицей ИГИЛ, отбит у террористов. Это сделали отряды курдской народной самообороны и Сирийские демократические силы. Об этом сообщает Reuters, передает segodnya.ua.
Объединенные курдские и арабские силы заняли Ракку 17 октября. До этого уже звучали заявления о том, что город очищен от боевиков ИГИЛ. В конце операции по освобождению города антитеррористическая коалиция во главе с США прекратила авиационные бомбардировки города, из-за опасений нанести ущерб.
В городе все еще остается большое количество мин, для того, чтобы их устранить понадобиться достаточно большое количество времени.
Ракка была захвачена ИГИЛ еще в 2014 году. Освобождение города началось в июне 2017 года сразу с трех направлений: севера, востока и запада. Город считается неофициальной столицей "Исламского государства". Поэтому его освобождение – одна из основных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.
Ранее уже сообщалось, что освобождение Ракки может занять более четырех месяцев.
Теги: США, Донбасс, Сирия, боевики, террористы, ИГИЛ
- Путин назвал главную цель России в Сирии
- Кремль назвал ракетные удары США по Сирии агрессией против суверенного государства
- Путин: Отношения с США при Трампе деградировали
- Бальбек: В Украине готовят боевиков для отправки в Сирию
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО21:24
- На Донбассе задержали боевика-медика20:46
- Террористическая "ДНР" настаивает на обмене 11 человек, обвиняемых Украиной в особо тяжких преступлениях18:44
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля17:06
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Нардеп пообещала врачам грандиозное повышение зарплат22:32
- Появились фото и видео, как протестующие под Радой чуть не "линчевали" нардепа Барну. ВИДЕО22:06
- БОРИС КОЛЕСНИКОВ О СОБЫТИЯХ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ И ВОЗЛЕ НЕЕ21:44
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО21:24
- "Мы все здесь останемся, пока они не примут все, что мы требуем", - Саакашвили призвал не разбирать палатки под Верховной Радой21:06
- На Донбассе задержали боевика-медика20:46
- В Кремле снова предались несбыточным мечтам: путинская пособница Матвиенко "расстроилась" из-за якобы скорого распада Украины20:25
- Запахло жареным: под Радой пустили газ, но первые палатки уже стоят20:04
- Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО19:43
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе19:24
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева набирает обороты: здание Рады окружили бойцы батальона "Азов"
- Путин готовится к народному возмездию: россияне в соцсетях в шоке из-за созданных для Росгвардии новых щитов со встроенным электрошокером. ВИДЕО