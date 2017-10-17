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Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков

17.10.2017 18:05
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Столица ИГИЛ в Сирии освобождена от боевиков

Ракка была отбита у террористов сирийской оппозицией. Город Ракка, который считается столицей ИГИЛ, отбит у террористов. Это сделали отряды курдской народной самообороны и Сирийские демократические силы. Об этом сообщает Reuters, передает segodnya.ua.

Объединенные курдские и арабские силы заняли Ракку 17 октября. До этого уже звучали заявления о том, что город очищен от боевиков ИГИЛ. В конце операции по освобождению города антитеррористическая коалиция во главе с США прекратила авиационные бомбардировки города, из-за опасений нанести ущерб.

В городе все еще остается большое количество мин, для того, чтобы их устранить понадобиться достаточно большое количество времени.
Ракка была захвачена ИГИЛ еще в 2014 году. Освобождение города началось в июне 2017 года сразу с трех направлений: севера, востока и запада. Город считается неофициальной столицей "Исламского государства". Поэтому его освобождение – одна из основных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Ранее уже сообщалось, что освобождение Ракки может занять более четырех месяцев.



Теги: США, Донбасс, Сирия, боевики, террористы, ИГИЛ
 
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