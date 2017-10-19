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"Экологический апокалипсис": над человечеством нависла новая угроза

19.10.2017 21:00
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"Экологический апокалипсис": над человечеством нависла новая угроза

Исследователи зафиксировали резкое сокращение насекомых.

Ученые из Германии, Нидерландов и Великобритании зафиксировали сокращение на три четверти количества крылатых насекомых на территории ФРГ. Это грозит экологической катастрофой для всего человечества, передает Хроника.инфо с ссылкой на Знай.ua.

Исследователи сообщили, что насекомые играют большую роль в пищевой цепи и опылении растений. Их сокращение зафиксировали в Германии, но ситуация такая же во всех районах, где развито сельское хозяйство.

С 1989 года эксперты собирали более 1,5 тысячи проб насекомых с помощью палаточных ловушек в 63 районах Германии. Их общий вес за 27 лет снизился на 76%.

"Насекомые составляют около двух третей всей жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем устрашающий спад. Кажется, человечество делает огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни и в настоящее время находится на пути к экологическому апокалипсису. Если мы потеряем насекомых, тогда все умрет", - заявил профессор университета Сассекса Дэйв Гулсон.

Исследователи отметили, что насекомые умирают из-за уничтожения человеком их естественной среды обитания, использования пестицидов и глобального потепления.

Ранее сообщалось, специалисты из Гарвардского университета уверены, что конец света наступит из-за мощной вспышки на Солнце.



Теги: Донбасс, экология, угроза, Апокалипсис, человечество
 
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