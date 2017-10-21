В Китае найден 18-метровый скелет дракона

21.10.2017 14:30

Жители города Чжанцзякоу в северной провинции Хэбэй в Китае нашли остатки скелета длиной около 18 метров.

Собрав их они предположили, что останки принадлежат легендарному дракону. За считанные часы кадры находки облетели все планету, набрав миллионные просмотры в Youtube. Дракон относится к мифологическим существам Востока и Запада.

Важно, правда, уточнить, что для обеих культур это существо имеет совершенно разные значения. Для китайцев дракон — символ благородства, счастья, святости; напротив, для Запада дракон воплощает в себе зло и тьму. В отличии от драконов в традиционной западной мифологии, китайские драконы не имеют крыльев и по поднебесным поверьям летают по воздуху, извиваясь туловищем.

Найденный скелет являет собой огромный череп, две лапы большого размера и длинный хвост.

Стоит отметить, что местные исследователи и представители власти еще не дали официального подтверждения того, является ли находка скелетом сказочного чудовища. Пользователи сетей, в свою очередь, спорят о том, настоящие ли останки.



Источник: Новости Ю