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Находка немецких археологов заставляет переписать историю возникновения человечества
Группа немецких археологов сообщила об уникальной находке, сделанной в русле Рейна в окрестностях города Эппельсхайм: речь идеи о зубах, сходных с зубами австралопитека, подобных тем, что раньше находили только в Эфиопии. Находка означает необходимость пересмотра всей истории возникновения человека как вида.
Найденные зубы, как пишет DW, датируются 9,7 миллиона лет, при этом сходные останки, найденные в Африке (скелеты ардипитека Арди и афарского австралопитека Люси) датируются 4,4 и 3,2 миллионами лет. Датировке нынешней находки помог найденный рядом с ней скелет лошади вымершего вида.
Археологи заявили, что они чрезвычайно удивлены находкой. Для перепроверки датировки зубов публикация о них откладывалась в течение года.
Руководитель группы археологов Герберт Лутц отметил, что находка — «это огромная удача, но еще большая тайна». «Я не хочу излишне драматизировать, — сказал он, — но предполагаю, что с сегодняшнего дня мы должны начать переписывать историю человечества».
Исследование, посвященное находке, должно быть опубликовано в течение недели, с конца октября зубы будут демонстрироваться на выставке, после чего станут частью экспозиции Музея естественной истории Майнца.
Место находки зубов известно археологом еще с 1820 года, только с 2001 года здесь были обнаружены 25 фрагментов древних скелетов.
Благодаря открытию, может быть пересмотрена теория, согласно которой первые люди появились в Африке, откуда и распространились по всей Земле.
Источник: 24news.com.ua
Теги: Донбасс, археология, история, находка
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