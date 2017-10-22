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У Росії чоловіка закували в наручники, бо йому не сподобався салат «Цезар»

22.10.2017 10:30
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У Росії чоловіка закували в наручники, бо йому не сподобався салат «Цезар»

Відвідувач кафе у Пермі замовив на вечерю «Цезар», але замість салату з курячою грудкою і обсмаженими шматочками білого хліба офіціантка принесла «субстанцію з «кірієшками». Чоловік відмовився оплачувати блюдо, яке не відповідає рецептурі, після чого в приміщення увірвалися бійці групи швидкого реагування.

Про це повідомляє В-курсе.ру.

Жінка замовила собі салат «Цезар» за 220 рублів (101 гривня). У результаті її чоловік покликав офіціантку і сказав, що не буде платити за салат, адже його «неможливо їсти».

Співробітниця кафе, не вважаючи, що клієнт завжди правий, викликала «групу швидкого реагування». Боєць, який прибув через кілька хвилин, застебнув на зап'ястках чоловіка наручники, так як вирішив, що той збирається втекти, не заплативши. Дружина чоловіка викликала поліцію. До приїзду поліції боєць розговорився з чоловіком.

«Поліцію чекали хвилин 15. Поки стояли, ГБРівець на життя поскаржився, каже, що їх скоротили, тому він один і їздить», – розповів журналістам чоловік.

Також співробітник групи швидкого реагування розповів затриманому відвідувачеві про те, що недавно одружився і взяв іпотеку, і під кінець розмови вибачився за те, що одягнув наручники. Інцидент вичерпався лише після втручання поліції. Чоловікові довелося все ж заплатити за салат, після чого претензій до нього ні в кого не було. В адміністрації кафе журналістів запевнили в тому, що салат був якісним, а відвідувачі просто не хотіли платити і влаштували скандал.



Теги: Россия, Донбасс, салат, официант
 
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