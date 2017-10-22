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В Литве у советских памятников поставили таблички о несоответствии правде
Такие таблички появились у памятников вблизи захоронений солдат Красной армии на севере страны.
На севере Литвы у советских мемориалов появились таблички, указывающие, что "идеологические надписи советского периода" на памятниках не соответствуют исторической правде. Власти региона объяснили это отражением справедливости, передает издание Lietuvos žinios.
В частности, муниципалитет Биржайского района принял решение установить такие таблички у памятников вблизи захоронений солдат Красной армии. На табличках, которые появились у мемориалов, сказано: "Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".
Речь идет о надписях, выполненных еще в советский период литовской истории, на памятниках павшим во время Прибалтийской операции (1944) солдатам Красной армии, которые освобождали Литву, Латвию и Эстонию от немецкой оккупации.
По словам советника отдела по культурному наследию Биржайского муниципалитета Далюса Микелениса, инициатива установления таких табличек была принята без указаний сверху.
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, война, Литва, памятник
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