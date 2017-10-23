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Людство попередили: до Землі летять величезні НЛО
23.10.2017 08:15
Чекати прибульців залишилося недовго
Уже в грудні цього року на людство може напасти інопланетна армія.
Такий невтішний прогноз озвучили уфологи, роздивившись таємничі літаючі об'єкти, що прямують до Землі, передає портал Sunday News.
Вони заявили, що на певному етапі шляху деякі НЛО змінили траєкторію і полетіли в інший бік, але значна частина продовжила рух до нашої планети.
Фахівці визначили не тільки приблизну дату інопланетної атаки, а й навіть вирахували розміри космічних кораблів прибульців. Вони чималенькі, а найбільший з них сягає чотирьох тисяч квадратних метрів.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Земля, НЛО, человечество
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