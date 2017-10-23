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На радио "Эхо Москвы" неизвестный ранил ножом ведущую
В редакции "Эхо Москвы" на Новом Арбате сегодня произошло нападение на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте радиостанции, передает телеканал 112 Украина.
Неизвестный мужчина напал на ведущую с ножом и ранил ее в шею. На данный момент Татьяна Фельгенгауэр госпитализирована. По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет.
"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер", — написал в своем "Твиттере" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
По информации СМИ нападавших было двое. Они прошли к проходной здания редакции и брызнули из баллончика газом в лицо охраннику, после чего поднялись на лифте на 14 этаж. Напавшего задержала внутренняя охрана радиостанции.
Теги: радио, нападение, ведущая, Эхо Москвы
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