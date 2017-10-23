На радио "Эхо Москвы" неизвестный ранил ножом ведущую

23.10.2017 15:30

В редакции "Эхо Москвы" на Новом Арбате сегодня произошло нападение на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте радиостанции, передает телеканал 112 Украина.

Неизвестный мужчина напал на ведущую с ножом и ранил ее в шею. На данный момент Татьяна Фельгенгауэр госпитализирована. По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет.

"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер", — написал в своем "Твиттере" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По информации СМИ нападавших было двое. Они прошли к проходной здания редакции и брызнули из баллончика газом в лицо охраннику, после чего поднялись на лифте на 14 этаж. Напавшего задержала внутренняя охрана радиостанции.