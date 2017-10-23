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СМИ: Россия намерена покинуть ЕСПЧ
Российская федерация рассматривает возможность дополнительно сократить финансирование деятельности Совета Европы и приостановить свое взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на российскую проправительственную газету "Известия" и несколько собеседников в Государственной думе.
По данным издания, решение о сокращении финансирования будет "окончательно утверждено" уже в пятницу 27 октября, когда нижняя палата Госдумы одобрит в первом чтении проект бюджета на 2018 год. В Москве посчитали, что сокращение годового взноса может составить $7-10 млн.
В объяснении издания есть определенная путаница названий органов Совета Европы и их функций, однако цитирование источников об обосновании шага РФ приведено с корректной терминологией. "Известия" утверждают, что причиной такого решения будет неучастие российской делегации в ПАСЕ в утверждении кандидатур новых судей ЕСПЧ.
"Если Россия не участвует в процедуре выбора судей, то почему мы должны выполнять решения ЕСПЧ? Именно этот фактор был основным, когда принималось решение о замораживании взносов для ПАСЕ", - отмечает источник.
Заметим, что тезис о том, что Россия должна вернуться, чтобы принять участие в выборах судей ЕСПЧ, ранее звучала также в окружении Генсека СЕ Турбьерна Ягланда (подробнее – в статье "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций")
Издание также цитирует сенатора Владимира Джабарова, который является заместителем руководителя комитета по иностранным делам. Он отмечает, что такой шаг имеет и другое обоснование – то, что ЕСПЧ принимает "несправедливые по отношению к России" решения. "Если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ. И в этом нет ничего страшного", - заявил он.
Еще один депутат, который цитируется без имени, подтвердил изданию: "вероятность этого с каждым днем увеличивается".
Российское издание отмечает, что речь идет о "приостановке" сотрудничества с ЕСПЧ, однако на практике это будет означать исключение России из состава Совета Европы, поскольку выполнение решений Суда является ключевым условием членства в СЕ.
Ранее стало известно, что Россия недоплатила в бюджет Совета Европы вдвое больше, чем обещала. Скорее всего, в недоплату входит также вторая часть взноса, которую Москва планирует официально "заморозить" на этой неделе.
В начале октября рассматривалась возможность подстроить процедуры ПАСЕ под требования РФ, но блицкриг с возвращением России провалился.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Россия, Донбасс
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