В России проводят новую спецоперацию

25.10.2017 14:02

Ксению Собчак допускают до президентских выборов только с одной целью – она должна подавить митинги протеста в России, и Собчак участвует, если можно так сказать, в новой спецоперации. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Игорь Яковенко, российский журналист.

«Ксения Собчак – это тот человек, слова которой следует воспринимать как ситуативные. Буквально вчера она говорила, что она не поддерживает "Крымнаш" и не поддерживает "Крымненаш". То есть она заявила, что по этому поводу у нее нет никакой позиции. Сегодня она заявила, что Крым украинский», - отметил Яковенко. По его словам, эта девушка меняет свою позицию каждые несколько минут, и во всех ее словах и мыслях прослеживается легкость.

«Все, что говорит сейчас Собчак, - ее участие в этой избирательной кампании – это спецоперация, светошумовой эффект, который призван просто уничтожить протест в России», - уверен Яковенко.