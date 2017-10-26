Астрономы подсчитали вероятность падения метеорита на человека

26.10.2017 08:55

Астрономы математическим путем определили вероятность падения метеорита на голову человека, решив, что у людей больше шансов попасть под удар молнии, чем под космический камень.

Американские ученые установили, что примерно 1 раз в семилетку метеоры приносят вред человеку. Первый инцидент метеоритного вредительства зарегистрировали в 1954 году, когда космический камень упал на особняк гражданки США. Вес гостя составил почти 4 кг. Впрочем, среднестатистическому человеку скорее удастся попасть под удар молнии, чем под метеорит, резюмировали исследователи.

Ежегодно примерно 6 метеоров достигает поверхности Земли, поэтому шанс человека попасть под камень — 0,00001%. Впрочем, в 2016 году впервые в истории современного человечества космический гость убил человека. В Индии космический камень упал во двор частной школы, создав ударную волну, которая и стала причиной смерти водителя, который случайно проходил недалеко от места ЧП.

Источник: https://from-ua.com