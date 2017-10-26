- Китайцы нашли новый способ спасти планету от голода21:44
- Климкин рассказал, почему "тормозит" нормандский формат переговоров по Донбассу19:48
- ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму17:30
- В Украине заявили о рисках транзита газа в ЕС из-за действий «Газпрома»15:55
- Британец пролетел 25 километров на связке воздушных шаров (ВИДЕО)15:45
- Украина получила заманчивое предложение от Канады и уже дала ответ15:25
- Россия перебросила новое оружие в Крым для нападения на Украину12:50
- В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию12:05
- В США умер один из пионеров рок-н-ролла (ВИДЕО)11:30
- Сегодня откроется ящик Пандоры для ЕС: что нужно знать10:00
Китайцы нашли новый способ спасти планету от голода
Было исследовано 200 различных видов зерна для получения того, который лучше всего вырастет в соленой среде.
Ученые в Китае разработали несколько видов риса, которые можно выращивать в морской воде, что потенциально создает достаточное количество пищи для 200 миллионов человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Исследователи пытались выращивать зерно в соленой воде в течение десятилетий, но только теперь разработали сорта, которые могут быть коммерчески жизнеспособными.
Рис был выращен на поле недалеко от прибрежного города Желтого моря в Циндао в восточной провинции Шаньдун. Было исследовано 200 различных видов зерна для получения того, который лучше всего вырастет в соленой среде.
Морскую воду разбавляли, а затем направляли на рисовые поля.
Ожидалось, что ученые получат до 4,5 тонны риса с гектара, но урожай превысила ожидания, и в одном случае было собрано до 9,3 тонн с гектара.
Результаты испытаний значительно превзошли наши ожидания, — сказал профессор Люси Ширинг, профессор Университета Янчжоу, который участвует в проекте.
В Китае есть миллион квадратных километров земли, где урожайность не растет из-за высокой солености. Ученые надеются, что разработка нового риса позволит некоторым из этих районов использоваться для сельского хозяйства.
Если бы даже десятая часть этих площадей была засажена рисом, они могли бы производить 50 млн тонн продовольствия. Этого достаточно, чтобы накормить 200 миллионов человек, и увеличить производство риса в Китае на 20 процентов.
Теги: Донбасс, Китай, голод
- "Бойко и Ахметов летают в Москву и о чем-то там договариваются", - нардеп Фирсов
- Китай не хочет повторить путь России, поэтому начинает сотрудничество с США, – эксперт
- На похоронах в Китае отравились более 30 человек
- Ахметов "обеднел" на $4,6 млрд, но все равно остался самым богатым в стране, - Forbes
- Китаец сделал кирпич из смога
- Во вторник штаб Ахметова закрывает пункты выдачи гуманитарки в зоне АТО
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Жебривский лишил некоторые города Донбасса 100 млн грн.19:32
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА16:15
- В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ15:10
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Палеонтологии обнаружили останки древнейших деревьев-грибов22:05
- Китайцы нашли новый способ спасти планету от голода21:44
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- «Укроборонпром» не пустил аудиторов для проверки21:20
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Умеров и Чийгоз прилетят в Киев завтра в 13.5020:40
- Нацбанк не будет запрещать российский рубль в Украине20:20
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Климкин рассказал, почему "тормозит" нормандский формат переговоров по Донбассу19:48
- Жебривский лишил некоторые города Донбасса 100 млн грн.19:32
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- Як не впасти в осінню депресію?07:30
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче