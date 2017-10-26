Палеонтологии обнаружили останки древнейших деревьев-грибов

26.10.2017 22:05

Они могли вырастать до 8-12 метров в высоту.



В Китае ученые Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили останки древнейших деревьев, которые относятся к классу кладоксилопсидов, напоминающих по форме гигантские грибы, передает Хроника.инфо со ссылкой наUkrnews24.net



Возраст окаменелостей достигает 372-393 миллионов лет, передает Science. Статья по данному исследованию была опубликована в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Останки деревьев были обнаружены в пустыне, расположенной на северо-западе страны. Они очень хорошо сохранились благодаря тому, что живые ткани в прошлом были насыщены кремнеземом от близлежащего вулкана.



Изучить анатомию обнаруженных кладоксилопсидов ученые смогли благодаря тому, что отложения диоксида кремния приняли форму внутренней структуры дерева.