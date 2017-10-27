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Кремль потерял последнюю надежду: американские санкции скоро "ударят" по России с новой силой - госсекретарь США Тиллерсон одобрил "черный список" против РФ

27.10.2017 17:19
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Кремль потерял последнюю надежду: американские санкции скоро "ударят" по России с новой силой - госсекретарь США Тиллерсон одобрил "черный список" против РФ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил весь перечень лиц, организаций и компаний, подпадающих под норму закона о санкциях против России. Об этом заявила спикер Госдепа Хезер Науэрт, передает "Диалог.UA".

По ее словам, пока данный список будет доступен только для Конгресса, представителей ключевых отраслей американской промышленности, союзников и партнеров США. При этом она пообещала, что уже в ближайшее время документ обнародуют. Стоит отметить, в законопроект о санкциях, который еще в июле текущего года принял Конгресс, а затем подписал президент Дональд Трамп, входит требование (выполнение еого возложено на Государственный департамент) об идентификации лиц, связанных с обороной России, а также разведывательных операциях, которые будут подвергнуты новым экономическим ограничениям.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, Дональд Трамп, конгресс, санкции
 
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