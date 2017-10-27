Назарбаев утвердил латинский алфавит казахского языка

27.10.2017 14:50

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита с кириллицы на латиницу до 2025 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства, сообщает телеканал 112 Украина.

"Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", – говорится в тексте документа.

Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

О намерении перевести к 2025 году казахский язык с кириллицы на латиницу президент Назарбаев заявил в апреле. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году.