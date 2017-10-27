Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля

27.10.2017 07:24

Президент США Дональд Трамп раскритиковал высшее руководство России за сдерживание давления на Северную Корею в вопросе ядерных разработок.

Об этом сообщает Fox News, передает "Диалог.UA". По его словам, бездействие Кремля наносит ущерб усилиям США по избавлению КНДР от ядерного оружия. Более того, он назвал такую позицию "вредоносной". "Китай помогает нам, а Россия, вероятно, выбрала другой путь и вредит тому, что мы получаем", - заявил Трамп. Также "хозяин" Белого дома в очередной раз призвал лидеров всех стран оказать давление на режим Ким Чен Ына посредством строгих экономических санкций. Напомним, как сообщал "Диалог.UA", по данным американских СМИ, российские компании продолжают заниматься незаконной торговлей с Северной Кореей. Они обеспечивают Пхеньян дизельным топливом, нефтью и другими товарами, которые имеют жизненно важное значение для экономики КНДР и не могут производиться в стране.