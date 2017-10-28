ИЗВЕРЖЕНИЕ ЙЕЛЛОУТОНСКОГО СУПЕРВУЛКАНА ЗАПУСТИЛО ДВЕ "ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЗИМЫ"

28.10.2017 08:10

Ученые заявили о том, что извержение Йеллоустонского супервулкана, которое произошло 639 тысяч лет назад, спровоцировало два периода резкого похолодания, которые длились на протяжении 80 лет. О своих выводах ученые сообщили на ежегодной конференции Геологического общества Америки, передает zn.ua.

Исследователи установили, что извержению Йеллоустона соответствуют два периода резкого похолодания, когда среднегодовая температура поверхности моря упала сразу примерно на 3 градуса. При этом обе эти "вулканические зимы" длились по меньшей мере 80 лет.

Из этого следует, что Йеллоустонский вулкан 639 тысяч лет назад извергался не единожды, а последовательно два раза и два раза спровоцировал глобальные климатические изменения.

Ученые подчеркивают, что эти вулканические зимы оказались гораздо дольше, чем предсказывали модели, основанные на закономерностях поведения пепла и серы в атмосфере. Это означает, что сами по себе извержения сыграли роль "спускового крючка", который запустил в глобальной климатической системе механизмы положительной обратной связи. Судя по этим данным, климат Земли значительно сильнее, чем считалось ранее, реагирует на такого рода события.