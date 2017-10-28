НАТО считает вопрос Каталонии внутренним делом Испании

28.10.2017 11:50

НАТО считает вопрос Каталонии внутренним делом Испании, которое нужно разрешать в рамках испанских конституционных норм, заявил РИА Новости представитель альянса в связи с голосованием каталонского парламента за независимость.

"Вопрос Каталонии – это внутреннее дело, которое нужно решать в рамках конституционного порядка Испании", — сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

Он отметил, что Испания "вносит важный вклад в общую безопасность" НАТО.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

Как сообщалось, вечером 27 октября стало известно, что парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.

Напомним, после того, как Каталония провозгласила независимость, Испания утвердила применение ст. 155 конституции о прямом управлении Мадрида в регионе.

Мадрид уже предупреждал Каталонию, что в этом случае будет применена статья 155.

Ранее Рахой отметил, что каталонского лидера Карлеса Пучдемона, его вице-президента и всех министров необходимо отстранить от власти. Во время своей речи он обвинил каталонское правительство в расколе страны.

Ранее 155 статья еще никогда не применялась.

Источник: segodnya.ua