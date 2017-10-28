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В Москве задержан убийца, пропускавший тела жертв через мясорубку

28.10.2017 11:30
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В Москве задержан убийца, пропускавший тела жертв через мясорубку

В Москве сотрудники полиции задержали в четверг, 26 октября. 31-летнего Александра Масленникова, которого подозревают в убийстве двух девушек. Об этом сообщает Московский комсомолец.

Масленникова задержали на Ленинградском шоссе, когда он общался со своей потенциальной жертвой.

Мужчину подозревают в убийстве двух девушек 28 и 29 лет из города Волжский Волгоградской области РФ. Задержанный познакомился с ними в кафе, позже он изнасиловал и убил обеих, а от трупов избавился с помощью мясорубки.

После этого он познакомился в интернете с жительницей Московской области – парикмахером, которая воспитывает 14-летнюю дочь. Мужчина со своей новой знакомой был в торговом центре, когда его задержали. За ним выехала спецколонна с сопровождением ГИБДД.



Теги: Донбасс, Москва, девушки, убийца
 
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